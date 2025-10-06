Ci vorrà un po' di tempo prima di rivedere l'Inter sul terreno di gioco del Meazza. I nerazzurri torneranno infatti in campo dopo la sosta, ma lo faranno inizialmente in trasferta per tre gare consecutive contro Roma, Union Saint-Gilloise e Napoli. Solo il 29 ottobre, nel turno infrasettimanale di campionato, i tifosi avranno la possibilità di seguire la squadra a San Siro, contro la Fiorentina.

Nel frattempo è stata aperta la pre-vendita per la gara contro i viola, come sempre su inter.it/biglietti.