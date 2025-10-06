Saranno quattro i calciatori dell'Inter U23 protagonisti con le rispettive selezioni, impegnate tra qualificazione all’Europeo U21 e amichevoli, in questa sosta. Alexiou, Topalovic, David e Cocchi vanno ad aggiungersi a Mosconi e Idrissou, già impegnati al Mondiale U20.

I CONVOCATI E GLI IMPEGNI

GRECIA U21 Christos Alexiou Germania U21 - Grecia U21, venerdì 10/10 ore 18:00 - Qualificazioni Europei U21 | Jena (Germania) Lettonia U21 - Grecia U21, martedì 14/10 ore 17:00 - Qualificazioni Europei U21 | Riga (Lettonia)

SLOVENIA U21 Luka Topalovic Israele U21 - Slovenia U21, venerdì 10/10 ore 18:00 - Qualificazioni Europei U21 | Budaörsi (Ungheria) Slovenia U21 - Bosnia U21, martedì 14/10 ore 18:00 - Qualificazioni Europei U21 | Koper (Slovenia)

ROMANIA U21 Antonio David Romania U21 - Serbia U21, venerdì 10/10 - Amichevole | Arad (Romania) Romania U21 - Cipro U21, martedì 14/10 ore 18:00 - Qualificazioni Europei U21 | Cluj (Romania)

ITALIA U19 Matteo Cocchi Italia U19 - Scozia U19, venerdì 10/10 ore 16:30 - Amichevole | Campobasso (Italia) Italia U19 - Scozia U19, lunedì 13/10 ore 11:00 - Amichevole | Isernia (Italia)