Petar Sučić non è riuscito a nascondere la sua emozione quando sabato sera, sulle tribune di San Siro, in occasione di Inter-Cremonese, ha notato Almir Čehaja, il suo primo allenatore all'NK Sport Prevent , giunto a Milano con gli amici per vedere il suo ex allievo. Tra i due c'è stato un saluto caloroso, dopodiché il centrocampista gli ha donato la numero 8 nerazzurra, un momento immortalato da una foto che ha fatto il giro dei social network.

"Petar era speciale fin da bambino: tenace, calmo e sempre con la palla. Sono contento che non abbia dimenticato il suo club e la sua città", ha commentato ai media locali Čehaja. Lo riporta gol.dnevnik.hr.