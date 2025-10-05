Dagli studi di 'Sky Calcio Club', Alessandro Del Piero ribadisce il suo pensiero sull'Inter dopo la vittoria roboante contro la Cremonese: “L’Inter è la squadra migliore ancora oggi e lo dico da quattro anni, poi so che Beppe Bergomi si incazza però è la verità… Che centrocampo ha l’Inter? Che attaccanti ha? E che elementi ha preso come ricambi? Che difesa ha? La squadra è esperta in ogni reparto, il cambio di allenatore ti dà subito motivazioni diverse anche se hai 30 anni e hai vinto quasi tutto. Il sistema è collaudato, la squadra è forte, ha dei bei ricambi come Manuel Akanji".