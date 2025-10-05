Si chiude senza reti e con un punto per parte il big match della sesta giornata di campionato, che ha visto di fronte Juventus e Milan all'Allianz Stadium. Nella serata del ritorno da avversario nella casa bianconera di Massimiliano Allegri, accolto calorosamente dai tifosi juventini, viene fuori una partita molto tattica, dove forse le occasioni più importanti appartengono alla squadra rossonera. Su tutte, il calcio di rigore assegnato al minuto 51 per un fallo di Lloyd Kelly su Santiago Gimenez ma sciupato malamente da Christian Pulisic che spara alle stelle; poi è Rafael Leao a divorarsi due ghiottissime chance.

Juve che dal canto suo ha un enorme chance con Federico Gatti sul quale però Mike Maignan riesce a compiere una parata clamorosa. Alla fine, né vincitori né vinti con i rossoneri che vanno a quota 13, con solo un punto di vantaggio sull'Inter e sulla stessa Juve.