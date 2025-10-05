Ciro Ferrara ha esaltato la prestazione di Federico Dimarco sulle frequenze di DAZN dopo la vittoria contro la Cremonese dei nerazzurri: "A parte il finale di stagione dello scorso anno, stiamo parlando di uno degli esterni più forti al mondo. Dal punto di vista qualitativo non ci sono discussioni: ha un sinistro magico. Provate a trovarmi un altro quinto con questa qualità. Inoltre ora ha recuperato la miglior condizione".