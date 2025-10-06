Adam Obert, difensore classe 2002 del Cagliari, in un'intervista concessa a TMW ha parlato dell'avvio di stagione della squadra rossoblù, sconfitta dall'Inter 2-0 nel penultimo turno di campionato.

"Questo inizio non mi sorprende e non è affatto frutto del caso, visto il grande lavoro che stiamo facendo sul campo. Ci sono nuove idee e una metodologia ben precisa che ci consente di affrontare le partite nel modo migliore, anche nelle difficoltà. Siamo un gruppo sano - le sue parole -. Pisacane? Ci ha trasmesso idee e principi in modo ben preciso. La gestione del gruppo è basata sulla concorrenza e tutto dipende dal merito e dal lavoro. Il dialogo e le indicazioni da parte del mister sono quotidiane. La fiducia, al di là del ruolo, la sento pienamente. Il mio primo obiettivo, oltre a dare il mio contributo, è quello di non tradire mai questa fiducia. Sul primo gol che abbiamo preso contro l’Inter, ad esempio, mi sento responsabile. Mi è dispiaciuto tanto, potevo gestire tutto meglio”.

"In Slovacchia mi paragonano a Skriniar? Ammiro tantissimo Milan, fin dai tempi in cui giocava nella Sampdoria. L'anno che sono arrivato si è però trasferito all'Inter e anche la prima volta che sono andato in Nazionale è stato bellissimo allenarmi al suo fianco, ho imparato tantissimo da lui e ogni volta certo di stare con lui per imparare cose nuove, vista la sua esperienza".