Cosa deve fare Jean-Philippe Mateta per conquistare il diritto di essere tra i convocati della Francia anche a novembre? Questa una delle domande poste in conferenza stampa al ct transalpino, Didier Deschamps, che sul tema si è espresso così, allargando il discorso alle tante defezioni che hanno colpito la sua Nazionale: "Deve fare quello che sa fare, nel modo più naturale possibile - ha detto DD parlando del sostituto dell'infortunato Marcus Thuram -. È un attaccante centrale con caratteristiche specifiche; è abituato a segnare gol con il suo club o con la nazionale olimpica. Questo è un momento importante per lui; sarà coinvolto, come tutti gli altri, nelle partite che avremo. Ci sono alcuni assenti, ma non posso lamentarmi perché ho tanti giocatori che possono stare in una rosa di 23. Se sono tutti in forma, le scelte sono più difficili. Lasciamo che porti il ​​suo entusiasmo alla squadra, a ciò che accade durante gli allenamenti e le partite".