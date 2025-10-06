Ciccio Graziani fa dietrofront ripensando completamente il suo giudizio sull'Inter. Così il campione del mondo di Spagna '82 si pronuncia sulla squadra nerazzurra dagli studi della 'Domenica Sportiva': "Qualche settimana fa avevo parlato di un’Inter triste, oggi invece vedo una squadra col sorriso. Che ha voglia di riprendersi quello che ha lasciato l’anno scorso per strada. Poi ha ritrovato il vero Lautaro Martinez, che non solo fa gol ma dà gli input importanti ai compagni di squadra. Il problema è che quando abbassa i ritmi, è prevedibilissima perché i movimenti sono sempre gli stessi. E in attacco i titolari sono sempre Lautaro e Marcus Thuram, che a me piace tantissimo”.