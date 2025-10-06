Risposte super convincenti stanno arrivando dagli attaccanti di "scorta" Bonny ed Esposito. Una dolce novità per l'Inter, che negli ultimi anni ha spesso avuto il problema della sostituzione dei titolari nel reparto offensivo.

Chivu si gode l'azzurro, nuovamente chiamato da Gattuso, e pure il francese, che alla sua prima da titolare non ha fatto rimpiangere Thuram. Anzi: con tre assist e un gol, è stato decisamente l'uomo della partita contro la Cremonese. "Le prestazioni di Bonny in questa prima fetta di stagione hanno fatto centro in ogni angolo dell’Inter - assicura la Gazzetta dello Sport -. Ai piani alti di viale della Liberazione, dove il presidente Marotta, il ds Ausilio e i manager di Oaktree si godono i frutti di un investimento in linea con la filosofia aziendale — il francese è un 2003 —, ad Appiano dove i compagni lo hanno accolto come un fratellino (parole sue). E ovviamente in panchina, dove Chivu ha mostrato di conoscere tempi e modi giusti per inserirlo nelle rotazioni nerazzurre, proprio come fa con Pio Esposito, l’altro giovane rampante. Insieme, lui e Bonny si giocheranno un posto a Roma, alla ripresa dalla sosta".

