La grande partita di Bonny contro la Cremonese e il buonissimo avvio di stagione di Pio Esposito hanno scatenato il dibattito su quanto l'Inter sia migliorata o meno nelle seconde linee, per quel che riguarda il reparto d'attacco.

Oggi Il Giorno prova a mettere sul tavolo quelli che sono i numeri, con un confronto rispetto alla passata stagione dopo otto partite, sei in campionato e due in Champions. L'anno scorso Arnautovic, Taremi e Correa avevano realizzato due gol (uno a testa tra l'austriaco e l'iraniano) e tre assist tutti dell'ex Porto. Quest'anno Bonny e Pio Esposito sono a tre reti e tre assist, bottino quasi esclusivo del francese se si eccettua il gol dell'azzurro al Cagliari.

Ci sono però altri numeri e dati da osservare. Il minutaggio è 476' per il trio di riserva l'anno scorso (grazie anche ai 20' disputati da Correa) e 425' per il duo di questa stagione. Quindi con 50' in meno e in due contro tre, i due ragazzi della rosa attuale sono avanti di una rete. Inoltre va considerato un aspetto importante, secondo Il Giorno: né Bonny né Pio Esposito avevano mai giocato in Champions e/o vestito la maglia dell'Inter, a differenza dei predecessori che avevano già esperienza di coppe europee e in nerazzurro, tranne Taremi che comunque veniva dal Porto ed è un habitué della massima competizione continentale.

Inoltre Pio Esposito ha sommato prestazioni che vanno oltre i numeri, anche per una questione di sfortuna: contro l'Ajax, si legge ancora sul quotidiano, con un po' di fortuna avrebbe potuto sommare dai due ai tre assist, ma i compagni non hanno sfruttato i suoi inviti.