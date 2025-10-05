Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato ai microfoni di DAZN, tornando anche sulla prova dei rossoblu contro l'Inter. Di seguito le sue parole: "Siamo in linea con i nostri obiettivi, abbiamo fatto due belle partite contro grandi squadre quali Napoli e Inter pur perdendo, il pareggio contro la Fiorentina con una buona prestazione, le vittorie in due scontri diretti contro Parma e Lecce".