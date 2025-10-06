Avrebbe dovuto essere il Barcellona e non l'Atletico Madrid l'avversaria dell'Inter nella 'Reconstruction Cup', la partita che si giocherà venerdì sera a Bengasi. Lo rivela l'agenzia Nova, citando fonti accreditate e spiegando che il club blaugrana si è tirato indietro non per motivi di sicurezza come era trapelato in un primo momento, ma a causa di un problema di calendario. La decisione del club catalano è legata quindi esclusivamente a impegni sportivi e organizzativi interni. Il Barcellona aveva precedentemente proposto di anticipare la partita, a causa di altri impegni in città nello stesso periodo. Le fonti hanno aggiunto che la corrispondenza ufficiale del club spagnolo conteneva riferimenti alle consuete misure logistiche e di sicurezza coordinate tra le squadre, senza alcuna indicazione di preoccupazioni riguardo alla situazione in Libia.

Successivamente, il Barça ha spiegato che la partita non poteva essere disputata il 10 ottobre a causa della sovrapposizione con le partite ufficiali delle giovanili e della convocazione di diversi giocatori per le Nazionali; facile quindi dedurre come conseguenza di questa coincidenza la carenza di elementi a disposizione per poter affrontare i nerazzurri. Il club ha ribadito il proprio impegno a rispettare i propri obblighi contrattuali e la propria disponibilità a valutare la possibilità di stabilire una nuova data in linea con il calendario delle competizioni internazionali. Da parte loro, fonti libiche hanno confermato che l'accordo è stato risolto in modo amichevole e costruttivo, con il recupero integrale di tutti gli importi versati e senza alcuna controversia tra le parti.