Presente alla Palermo Football Meeting, l'agente di mercato Oscar Damiani ha parlato della salute del calcio italiano. Settore, a suo avviso, in decadenza quantomeno a livello di visibilità continentale: "Non so i motivi, ma il calcio italiano ha perso un po' di credibilità in Europa" ha premesso prima di dire la sua sulle proprietà straniere.

"Io non sono contro le proprietà straniere, hanno portato e speso tanto denaro, ma la cultura del calcio è importanti. Rimpiango i presidenti italiani, che avevano rapporti con la gente, le maestranze. Hanno portato denaro i nuovi, ma non idee. Spero che tanti ragazzi italiani crescano e migliorino il nostro mondo, perché sono un po' preoccupato - ha continuato -. Non li vedo giocare. Ma la nostra Nazionale è la peggiore nella storia del calcio italiano. Non li vedo giocare. Ma la nostra Nazionale è la peggiore nella storia del calcio italiano. Non voglio fare una facile critica, ma rimpiango quei calciatori di un tempo. Senza fare nomi, ma non ne nascono più così. A far pensare però è che negli altri sport, invece, emergiamo e siamo diventati campioni. Il calcio, invece, si è perso".