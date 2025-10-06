Nuova esperienza da commissario tecnico per Fabio Cannavaro, che da oggi prende ufficialmente la guida della Nazionale uzbeka, già qualificata al Mondiale 2026, dopo che nel 2019 era stato selezionatore ad interim della Cina. Nella sua nuova esperienza in panchina, il capitano dell'Italia campione del mondo nel 2006 sarà coadiuvato da Eugenio Albarella (Vice Allenatore), Francesco Troise (Preparatore Atletico) e Antonio Chimenti (Preparatore dei Portieri). Riparte, dunque, la carriera di allenatore di Cannavaro, che era fermo dopo l'esperienza con la Dinamo Zagabria della passata stagione.

🇺🇿 Fabio Cannavaro — Head Coach of the Uzbekistan National Team!



The Uzbekistan Football Association has signed a contract with Fabio Cannavaro — a renowned specialist, three-time FIFA World Cup participant, 2006 World Cup champion, and one of the best defenders of the modern… pic.twitter.com/rF1TAdjba0 — O‘zbekiston FA (@UzbekistanFA) October 6, 2025