Comincia con un pareggio la domenica della sesta giornata di Serie A. Udinese e Cagliari si dividono la posta in palio e non vanno oltre l'1-1 nel lunch match: dopo il vantaggio dei sardi con Borrelli (che dedica il gol all'infortunato compagno Belotti) arriva la replica dei padroni di casa, in rete in mischia con Kabasele. Le due squadre resta appaiate in classifica e salgono ora a 8 punti.