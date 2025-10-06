Alessandro Florenzi è convinto delle potenzialità del Milan in questa stagione e da ospite negli studi di Sky Sport ricorda anche lo scudetto vinto col Milan ai danni dell'Inter. "La prima base è l'allenatore, che conosce l'ambiente, sa come funziona e come si vince la Serie A. Aiuta tantissimo avere una partita a settimana. Lo Scudetto che ho vinto col Milan per me lo vinciamo perché usciamo dalla Champions e abbiamo una partita a settimana, perché fisicamente eravamo tanto più forti degli altri. Quando poi fai 2-3-4 vittorie di fila l'entusiasmo torna e vincere aiuta a vincere", dice l'ex centrocampista.
"In quel campionato - dice ancora Florenzi tornando al suo unico tricolore vinto in carriera - pensavamo davvero una partita per volta, una cosa che mi è capitata poche volte. Per vincere sapevamo che l’Inter doveva fare un passo falso. Dopo Bologna-Inter non ho mai pensato di perderlo, era arrivata la convinzione dopo un percorso di quattro anni. Andavamo a prendere alti gli avversari con intensità“.
Autore: FcInterNews Redazione
