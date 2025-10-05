VIsita a sorpresa per l'Inter quest'oggi: il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha infatti incrociato in un noto albergo milanese il celeberrimo scrittore Dan Brown. A Milano per promuovere il suo ultimo libro, 'L’ultimo segreto – The Secret of Secrets', Brown ha avuto anche in dono una maglia nerazzurra personalizzata, lui che si è definito tifoso interista. Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Dan Brown spiega come nasce questa passione calcistica: "Mi sono appassionato all'Inter grazie a un amico italiano molto tifoso che mi dice tutti i risultati: spesso parliamo di calcio e mi informo su come va la squadra…”.

Brown è informato anche sul destino di San Siro: "“Capisco l’attaccamento, ma cambiare può essere positivo. A Boston, dove vivo, è accaduto lo stesso: il vecchio Boston Garden era una cattedrale dello sport in cui sono andato tantissime volte a vedere le partite dei Celtics. Tutti lo amavano, ma è stato demolito e sostituito da un’arena moderna. All’inizio ci fu molta nostalgia, ma col tempo la città si rese conto che il nuovo impianto offriva un’esperienza migliore”. A Boston hanno mantenuto le stesse dimensioni del campo e hanno conservato il parquet originale per poi trasportarlo nella nuova arena – aveva continuato -. Se il progetto del nuovo impianto riuscirà a preservare alcuni degli elementi originali, magari i tifosi e i cittadini milanesi accetteranno il cambiamento più di buon grado”.