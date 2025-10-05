Il Napoli chiude al meglio una settimana intensa con la vittoria in rimonta sul Genoa. Dopo il successo in Champions contro lo Sporting, gli azzurri hanno ribaltato l’1-0 firmato Ekhator grazie ai gol di Anguissa e Hojlund, conquistando il primato in classifica. Antonio Conte, ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato la prestazione e il momento della sua squadra.

“Questa è una stagione completamente nuova per noi - ha spiegato il tecnico -. L’anno scorso non avevamo impegni europei, oggi invece ci confrontiamo con la Champions e con una rosa che va ancora strutturata. Abbiamo preso nove giocatori, molti devono ancora entrare nei meccanismi. Servono tempo e pazienza”.

Il primo tempo difficile e gli infortuni di Politano e Lobotka hanno complicato il match: “Il tridente iniziale non aveva mai giocato insieme. Matteo era stanco, Lobotka ha accusato un fastidio al pube: entrambi saranno valutati. Ma nelle difficoltà le grandi squadre emergono e noi lo abbiamo fatto, con spirito e compattezza”.

Sulla svolta della ripresa, Conte ha sottolineato il ruolo dei centrocampisti: “Anguissa e McTominay ci hanno dato ritmo e forza, poi i cambi hanno fatto la differenza. Mi è piaciuta la reazione: voglia di non mollare e di ribaltare una partita che sembrava complicata”.

Infine, uno sguardo più ampio: “Sarà la stagione più complessa, ma anche quella che ci permetterà di mettere le basi per il futuro. Non c’erano fondamenta, le stiamo costruendo giocando”.