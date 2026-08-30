Retroscena di calciomercato proveniente dalla Germania. Secondo quanto riferiscono i colleghi di Sky.de, la Roma vuole ingaggiare Jamie Leweling e ci sta provando con la formula del prestito con obbligo riscatto. L'offerta ammonta a oltre 40 milioni di euro, inclusa la cifra di 5 milioni del prestito. Lo Stoccarda avrebbe però rifiutato questa offerta. I giallorossi, inoltre, offrono un ricco contratto di 5 anni al calciatore. L'Inter si era mossa per il calciatore, secondo Sky.de.

Sezione: Focus / Data: Dom 30 agosto 2026 alle 11:32
Niccolò Anfosso
vedi letture
Niccolò Anfosso
autore
Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione