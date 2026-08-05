Dopo la partita contro il Manchester City Cristian Chivu è stato abbastanza chiaro, pur mantenendo il suo tradizionale aplomb: in rosa gli manca un esterno, che sia destro o sinistro cambia poco. Un profilo di cui ci si era dimenticati, perseguendo le trattative per il difensore e il centrocampista, ma che ad oggi rimane una necessità evidente. Ovviamente i profili vagliati dai nerazzurri abbondano, ma dopo i mancati arrivi di Marco Palestra e Anan Khalaili, scelti consapevolmente al punto di chiudere formalmente entrambe le trattative, oggi non c'è un laterale che convinca appieno la dirigenza e l'allenatore. Non almeno tra quelli finanziariamente raggiungibili. Moussa Diaby piace da gennaio, ma una trattativa con l'Al Ittihad è parecchio complicata dal punto di vista economico e anche lo stipendio del francese potrebbe rappresentare un enorme ostacolo. Nico Gonzalez è un progetto di scambio con Davide Frattesi portato avanti dagli entourage, quindi anche in questo caso non è che in Viale della Liberazione abbiano messo le bottiglie in frigo nell'attesa. Ergo, lo scenario al 5 agosto è lineare: serve un esterno ma non ce n'è uno sul quale si voglia investire, rimanendo entro i limiti del buon senso.

Gira e rigira, alla fine il nome che può venir buono per riempire quella casella senza svenarsi e dando garanzie a Chivu è sempre quello di Ivan Perisic. Il croato, 37 anni, cerca di tornare all'Inter da almeno 3 anni e a gennaio scorso haa davvero sperato di poter traslocare da Eindhoven a Milano, salvo poi constatare la poca convinzione della dirigenza. Oggi la situazione è diversa, non essendoci un potenziale titolare sul mercato avrebbe una sua logica aggiungere un profilo da rotazione, con esperienza e che conosce benissimo l'ambiente. A spingere verso questa potenziale soluzione, oltre alla carenza di alternative, è anche l'arrivo di Filip Kostic al PSV, stesso ruolo di Perisic che così rischia di trovare meno spazio con le Lampadine. Un'ulteriore motivazione per tornare dov'è stato bene. Tra l'altro, nelle ultime ore, come reso noto da Nicolò Schira, l'esterno di Spalato è stato proposto all'Inter dall'entourage, fiutando tempistiche forse mature per raggiungere l'obiettivo. E anche se in tempi recenti Piero Ausilio abbia negato l'interesse nei suoi confronti, la necessità potrebbe spingerlo a cambiare idea per non restare scoperti nel ruolo o investire su un profilo che non convince al 100%.