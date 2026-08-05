"Io penso che il derby abbia sempre e comunque la sua importanza: anche se è un’amichevole, anche se si gioca ad agosto. Conosciamo bene la rivalità Milan-Inter, i giocatori avranno di sicuro un certo atteggiamento, determinate motivazioni". Così Serginho, ex milanista, presenta a La Stampa la stracittadina in programma oggi a Perth.

"Inter ancora una spanna sopra? Dobbiamo ancora capire come sarà la nuova stagione - dice ancora il brasiliano -, perché l’Inter è la squadra più preparata e ha appena vinto lo scudetto, questo è vero, ma i campionati sono lunghi e più ancora del potenziale assoluto conta la continuità. Noi l’anno scorso abbiamo perso la possibilità di stare ai vertici lasciando per strada tanti punti nei match contro squadre di media e bassa classifica. Quindi, se è vero che vincere le “partitone” dà morale, è anche vero che è fondamentale essere costanti".