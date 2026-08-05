La UEFA ha deciso di modificare la disposizione ormai superata sull'utilizzo dei cronometri negli stadi, che vietava agli organizzatori delle partite di visualizzare il tempo di gioco dopo lo scadere dei tempi regolamentari di ciascun tempo di gioco, nonché dei tempi supplementari. Una disposizione che - spiega Nyon - era penalizzante per l'esperienza dei tifosi e appartenente "a un'epoca in cui le partite non venivano seguite in tempo reale negli stadi tramite dispositivi mobili e l'utilizzo di immagini nelle aree tecniche a bordo campo era vietato".

"Al fine di allineare il quadro normativo della UEFA ai recenti sviluppi, la disposizione standard valida per tutti i regolamenti delle competizioni UEFA è stata modificata come segue: gli orologi dello stadio possono essere utilizzati per mostrare la quantità di tempo giocato o rimanente. Il tempo supplementare in ciascun tempo deve essere visualizzato come minuti aggiuntivi, non come tempo continuo (ad esempio 45 + x, 90 + y). Lo stesso vale in caso di tempo supplementare (105 + x, 120 + y)".