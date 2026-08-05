Dopo aver offerto le sue sensazioni a caldo a Inter TV, Cristian Chivu si è soffermato anche con Sky Sport per parlare del derby pareggiato contro il Milan, a Perth: "E' un'amichevole, una partita d'agosto, nella quale la condizione sia nostra che loro non è massimale. Abbiamo cercato di fare buone cose, di dare tutto quello che abbiamo, anche se le gambe non sono brillanti".

Le notizie positive?

"La salute dei giocatori, a parte Bisseck che ha rimediato una forte contusione alla testa. Il resto conta poco".

Pio Esposito e Bonny.

"Si sono meritati il posto in squadra, sono campioni d'Italia. Sono giovani di talento e prospettiva, ci hanno dato una grossa mano l'anno scorso".

Buoni segnali da Pavard.

"Di Pavard, Bisseck, Bastoni, Carlos... Di quelli che sono qua. Ne abbiamo solo quattro, in questo momento, e stanno facendo un grande lavoro, impegnandosi al massimo. Sono contento per tutti perché siamo riusciti a fargli fare dei minuti".