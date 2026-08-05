La fiducia è massima in seno alla dirigenza del Barcellona rispetto alla felice conclusione dell'affare João Cancelo entro la fine della corrente sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto risulta a Fabrizio Romano, i blaugrana stanno ancora discutendo con l'Al-Hilal il prezzo del trasferimento, mentre non ci sono dubbi sul fatto che il portoghese voglia proseguire la sua carriera in Catalogna, dove era ritornato lo scorso gennaio in prestito. 

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Mer 05 agosto 2026 alle 18:34
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.