La fiducia è massima in seno alla dirigenza del Barcellona rispetto alla felice conclusione dell'affare João Cancelo entro la fine della corrente sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto risulta a Fabrizio Romano, i blaugrana stanno ancora discutendo con l'Al-Hilal il prezzo del trasferimento, mentre non ci sono dubbi sul fatto che il portoghese voglia proseguire la sua carriera in Catalogna, dove era ritornato lo scorso gennaio in prestito.