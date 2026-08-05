Andrea Cambiaso rimane sul mercato, nonostante la Juventus stia cercando comunque un terzino da affiancargli. E in caso di cessione dell'ex Genoa, alla Continassa dovrebbero arrivare due giocatori di ruolo. Anche perché Juan Cabal è stato bocciato e saluterà. Il Nazionale azzurro non ha ricevuto offerte concrete ma si continua a tenerlo in considerazione per un eventuale scambio con l'Inter che coinvolga Davide Frattesi, stessa idea che i rispettivi entourage stanno provando a portare avanti per Nico Gonzalez.

Ricky Massara è al lavoro alla ricerca di un terzino sinistro con capacità più difensive e, sottolinea Tuttosport, il sogno rimane Carlos Augusto dell’Inter. Ad oggi un miraggio, ma se i dialoghi coi nerazzurri su più fronti entrassero nel vivo (non è stato, finora, il caso di Nico Gonzalez) può diventare un nome intrigante per la Juventus. Juan Miranda del Bologna e Sead Kolasinac dell'Atalanta sono anch'essi sul taccuino del direttore sportivo bianconero.