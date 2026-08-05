Si chiama Jokubas Zebrauskas e, come fa intuire il nome, è lituano. Esterno sinistro offensivo ma all'occorrenza anche attaccante, classe 2010, è un nuovo innesto per le giovanili dell'Inter che ha depositato in Lega il suo contratto nelle scorse ore. Bravo sui calci piazzati, ha fisico longilineo e buona tecnica individuale ed è nel giro delle nazionali lituane giovanili.