Si chiama Jokubas Zebrauskas e, come fa intuire il nome, è lituano. Esterno sinistro offensivo ma all'occorrenza anche attaccante, classe 2010, è un nuovo innesto per le giovanili dell'Inter che ha depositato in Lega il suo contratto nelle scorse ore. Bravo sui calci piazzati, ha fisico longilineo e buona tecnica individuale ed è nel giro delle nazionali lituane giovanili.
Sezione: Mercato / Data: Mer 05 agosto 2026 alle 11:53
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.
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