L'Optus Stadium di Perth non sarà San Siro, ma i tifosi locali hanno comunque deciso di colorare il derby di Milano realizzando due coreografie negli opposti settori. In particolare, i fan australiani della Beneamata hanno esposto uno striscione per celebrare la doppietta realizzata nella scorsa stagione della squadra di Cristian Chivu: nel disegno, sopra la scritta 'FC Internazionale' si vedono la coppa dello scudetto e la Coppa Italia con in mezzo un biscione.

L'Optus Stadium con i nostri colori ✨ pic.twitter.com/GqJK4HeO6z — Inter ⭐⭐ (@Inter) August 5, 2026