L'Optus Stadium di Perth non sarà San Siro, ma i tifosi locali hanno comunque deciso di colorare il derby di Milano realizzando due coreografie negli opposti settori. In particolare, i fan australiani della Beneamata hanno esposto uno striscione per celebrare la doppietta realizzata nella scorsa stagione della squadra di Cristian Chivu: nel disegno, sopra la scritta 'FC Internazionale' si vedono la coppa dello scudetto e la Coppa Italia con in mezzo un biscione. 

Sezione: Focus / Data: Mer 05 agosto 2026 alle 15:10
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.