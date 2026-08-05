L'accordo per il passaggio di Cristian Romero all'Inter è verbalmente chiuso. Il Corriere dello Sport scrive oggi di una triplice intesa tra le parti, a cui manca però l'innesco definitivo rappresentato dalla cessione di Pavard. "Al club inglese - si legge - andrebbero 40 milioni (35 più 5 di bonus) e all’argentino 5,5 milioni annui sulla base di una trattativa serratissima con il suo entourage per limare i dettagli e competere con le avance di Arsenal e Atletico Madrid".

Resta il nodo Pavard, che una volta ceduto permetterebbe di risparmiare 13 milioni tra ingaggio lordo e ammortamento, considerato anche il contratto fino al 2028. Il francese vuole giocarsi un'altra chance in nerazzurro e lavora a testa bassa fin dall'inizio del ritiro, ma resta uno dei giocatori che non rientrano nei piani tecnici nerazzurri.