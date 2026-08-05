Ci pensa direttamente Yann Bisseck a tranquillizzare i tifosi dell'Inter. Il centrale tedesco era infatti uscito dal campo dolorante a seguito di un forte colpo alla testa subito durante un contrasto con il rossonero Estupinan. Dribblate le attività postpartita, il classe 2000 ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram sottolineando di "essere vivo" e ringraziando i tifosi per i tanti messaggi ricevuti.