La Roma avrà il proprio titolare per la fascia destra. Come riportato da Fabrizio Romano, i giallorossi hanno trovato l'accordo definitivo per l'acquisizione dall'Atletico Madrid di Nahuel Molina, il quale tornerà a giocare in Serie A dopo l'avventura all'Udinese. In questo senso, va sottolineato un particolare retroscena rivelato da Nicolò Schira su X: prima di affondare il colpo per il terzino argentino, il club romano aveva effetuato un sondaggio anche per Djed Spence, obiettivo di mercato anche dell'Inter. A far accantore l'idea è stata l'esosa richiesta del Tottenham, il quale ha evidenziato come non avrebbe lasciato partire il terzino inglese per meno di 40 milioni di euro.

Behind The Scenes - Before #Molina’s signing, #ASRoma has made an attempt to sign Djed #Spence from #Tottenham, but #THFC’s request (around €40M) has been considered too high by Roma. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 5, 2026