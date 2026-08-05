"Abbiamo fatto una buona partita, in queste amichevoli conta soprattutto mettere in campo le idee del nuovo mister. Abbiamo cambiato qualcosa a livello tattico rispetto all'anno scorso, siamo più aggressivi, penso si veda. Leao? Gli voglio bene, spero rimanga qua anche per il suo bene". Lo ha detto Davide Bartesaghi, parlando a Sky Sport, subito dopo il derby di Perth pareggiato 1-1 contro l'Inter.