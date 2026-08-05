"Abbiamo fatto una buona partita, in queste amichevoli conta soprattutto mettere in campo le idee del nuovo mister. Abbiamo cambiato qualcosa a livello tattico rispetto all'anno scorso, siamo più aggressivi, penso si veda. Leao? Gli voglio bene, spero rimanga qua anche per il suo bene". Lo ha detto Davide Bartesaghi, parlando a Sky Sport, subito dopo il derby di Perth pareggiato 1-1 contro l'Inter. 

Sezione: L'avversario / Data: Mer 05 agosto 2026 alle 15:24
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.