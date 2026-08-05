Ancora bloccata, in questo momento, la trattativa tra Inter e Cristian Romero. Se i nerazzurri hanno trovato l'accordo con il club che possiede il cartellino del giocatore, il Tottenham, lo stesso non si può dire per quanto riguarda l'argentino e il club. Non si tratta solo di un problema economico, con il pacchetto da 6 milioni netti richiesto dal giocatore che l'Inter potrebbe anche offrire. A svelare cosa, in questo momento, impedisca il concretizzarsi dell'affare, è Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube.

"L'Inter non ha scelto di procedere con il via libera perché la questione Pavard è ancora bloccata e le altre cessioni per il momento non procedono", ha spiegato Romano. Le mancate uscite, con il solo Akinsanmiro a lasciare il club negli ultimi giorni, rallentano quindi il mercato dei nerazzurri. Oltre a Pavard i principali giocatori in uscita sono, come noto, Frattesi e Asllani. C'è movimento però su Romero, che piace all'Atletico Madrid, che potrebbe affondare una volta ceduti Molina e Ruggeri, e a un altro club.