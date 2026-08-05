Finisce con un pareggio per 1-1 la sfida amichevole tra Inter e Milan, affrontatesi a Perth (Australia) a poche settimane dall'inizio della stagione. Ad aprire le marcature è l'interista prodigio Federico Dimarco, autore di un facile tap-in volto a concludere un ottimo triangolo con Barella e Lavelli. A pareggiare per i rossoneri e Nkunku, freddo a realizzare un rigore da lui stesso conquistato ai danni di Carlos Augusto a seguito di un gentile omaggio da parte dell'arbitro della gara. Di seguito sono riportati gli highlights della partita raccolti da DAZN.