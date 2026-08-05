Nel "campino" della Gazzetta dello Sport oggi in edicola si scorgono notizie su quella che potrebbe essere la formazione titolare adottata da Cristian Chivu in vista della sfida di oggi alle 13 italiane, in Australia a Perth, contro il Milan.

Una partita che il tecnico nerazzurro affronterà ancora senza diversi giocatori, visto che Akanji è ad Appiano Gentile ad allenarsi e che Stones, Lautaro e Thuram sono ancora in vacanza. In porta oggi dovrebbe esserci dall'inizio Josep Martinez, davanti allo spagnolo Pavard, Bisseck come perno centrale e Bastoni. I cinque di centrocampo, da destra a sinistra, per la rosea saranno Luis Henrique, Barella, Stankovic, Zielinski e Dimarco. Davanti la coppia formata da Mosconi e Pio Esposito.

Tra i rossoneri Torriani in porta, Tomori, Gabbia e Pavlovic in difesa, Chukwueze, Fofana, Musah e Estupinan saranno i quattro in mezzo, Nkunku e Leao appoggeranno Ramos, all'esordio assoluto in rossonero.