Acqua sul fuoco. Prima di brindare per l'accordo tra Inter e Tottenham per il trasferimento a Milano di Cristian Romero serve pazienza. Se è vero che tra i due club l'intesa c'è già, non è così per quanto concerne l'ingaggio del difensore argentino che è sì disponibile a vestirsi di nerazzurro, ma per adesso bisogna ancora raggiungere un accordo.

Lo sottolinea Fabrizio Romano nel suo ultimo video YouTube: non risulta una stretta di mano definitiva tra el Cuti e il club nerazzurro.

Sezione: Mercato / Data: Mer 05 agosto 2026 alle 12:13
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.