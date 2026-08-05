Primi minuti in campo con l'Inter in questa pre-season per Ange-Yoan Bonny, entrato al 70' del derby di Perth pareggiato 1-1 contro il Milan: "Oggi ho visto una bella prestazione, ci stiamo allenando molto e la squadra ha giocato bene, sono stato molto contento di ricominciare - ha detto l'ivoriano a Inter TV dopo l'1-1 dell'Optus Stadium -. Sicuramente è importante prepararci alla nuova stagione con questo tipo di partite: quello di oggi è stato un bel test, contro un avversario forte che riaffronteremo in campionato".
Che consigli date ai ragazzi che sono in ritiro con voi?
"Sono ragazzi con qualità molto importanti, vogliono dare il massimo e hanno la possibilità di imparare dai giocatori più esperti che abbiamo in squadra per crescere e giocare a questi livelli", ha concluso l'ex attaccante del Parma.
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - News
Altre notizie
- 17:17 Lukaku-Napoli verso la separazione: qualche giorno extra di vacanza
- 17:05 Bisseck out dopo un duro scontro con Estupinan: le sue condizioni
- 16:55 Fantacalcio 2026/27, è il momento dell’asta: scopri quanto spendere per i giocatori dell’Inter
- 16:50 Chivu: "Sto vedendo una crescita. Buon minutaggio per alcuni giocatori"
- 16:45 Bonny a ITV: "Molto contento di ricominciare. Col Milan bella prestazione"
- 16:35 Sucic presto papà: ha lasciato il ritiro per volare in Italia dalla moglie
- 16:20 videoMilan-Inter 1-1, gli highlights dell'amichevole di Perth
- 16:06 UFFICIALE - Club Italia, Zola coordinatore per i progetti delle attività giovanili
- 15:51 Milan-Inter, Up & Down - Dimarco è un fattore, Barella versione derby
- 15:38 Milan, Amorim: "Inter esperta, importante non aver perso"
- 15:24 Milan, Bartesaghi dopo il derby: "Abbiamo fatto una buona partita"
- 15:10 FOTO - Derby a Perth, coreografia nerazzurra per celebrare il double
- 15:01 A Perth finisce 1-1: Dimarco lancia l'Inter, Milan salvato da un rigore inventato
- 12:53 Inter, Roma e Milan: corsa di mercato per il 17enne Compaore
- 12:40 Marca - Atletico, pronta l'offensiva per Romero. E il difensore gradisce
- 12:27 Perth, prima del derby milanese Zanetti e Vieri protagonisti
- 12:13 Romano frena su Romero: non c'è ancora intesa con il giocatore
- 12:00 videoINTER, derby con la GRANDE ATTRAZIONE ESTIVA! C'è ancora TANTISSIMO da fare...
- 11:53 L'Inter mette sotto contratto il giovane lituano Zebrauskas
- 11:40 Serginho: "Inter la più preparata, ma la stagione è lunga. Conta un aspetto su tutti"
- 11:26 Ecco quanto peserebbe Cristian Romero sul bilancio nerazzurro
- 11:13 Galli: "Baresi mai criticato da un avversario. Per lui piangono i tifosi di tutte le squadre"
- 11:01 TS - Cambiaso sul mercato, la Juve cerca a sinistra: sogno Carlos Augusto
- 10:47 SM - Romero, intesa più vicina con club e giocatore. Ma per Pavard non ci sono offerte
- 10:34 Esterno Inter, non c'è un profilo che convince. E Perisic viene offerto
- 10:20 Inter, Molina esce dalla rosa dei nomi: accordo a un passo con la Roma
- 10:06 Esposito-Cagliari, ferri cortissimi: il club chiede la visita medica
- 09:52 GdS - Milan-Inter, le iniziative per ricordare Baresi: lutto al braccio e non solo
- 09:38 TS - Romero, l'Atletico insidia reale. Ma l'alternativa può arrivare proprio da Madrid
- 09:24 TS - Diaby-Inter, quanti ostacoli: le contropartite non convincono e il Bayer fa sul serio
- 09:10 TS - Derby a Perth, Bonny già dal 1'? Chivu si avvicina alla formazione tipo
- 08:56 GdS - Romero chiede ancora 7 milioni l'anno: Inter in attesa su due fronti
- 08:42 GdS - Milan-Inter a Perth, Chivu cambia la coppia d'attacco: le ultime
- 08:28 CdS - Romero-Inter, c'è una tripla intesa verbale. Manca l'innesco Pavard: il punto
- 08:14 GdS - Stankovic, offertona ufficiale dal Brentford: no dal giocatore e dall'Inter
- 08:00 Zielinski: "Sogno la Champions, ma non trascuriamo niente. Primo e secondo anno: ecco cosa è cambiato"
- 00:00 Spendereste tutti i vostri soldi per un panino?
- 23:45 Romano: "Calhanoglu resta, ma per adesso non si tratta per il rinnovo"
- 23:44 L'agente di Nico Gonzalez: "Inter? Situazione in divenire, vedremo"
- 23:30 Amorim: "Negli ultimi anni l'Inter ha vinto più di noi, ma il Milan è il Milan"
- 23:16 Romano: "Rinnovo Dimarco possibile nelle prossime settimane"
- 23:02 Biglietti Inter-Monza e Inter-Napoli, info e fasi di vendita
- 22:48 Motta verso l'addio all'U23: pronto un triennale con l'Avellino
- 22:33 Romano: "Romero-Inter, c'è l'accordo. Ma il giocatore non aspetta per sempre"
- 22:18 Monza, Colonnese: "Akinsanmiro è molto bravo, come tutti i nuovi"
- 22:05 Arbitri, Abisso ottiene la sospensione della dismissione: cosa è successo
- 21:51 Compagnoni: "Diouf e Stankovic mi hanno lasciato una grande impressione"
- 21:36 Marianella: "Inter favorita, ma il suo mercato ancora deve iniziare"
- 21:21 GdS - Scambio Nico Gonzalez-Frattesi, gli ostacoli per l'affare
- 21:06 Monza, Milan Futuro battuto in amichevole. Subito due gol per Akinsanmiro
- 20:52 Cosenza, c'è la firma di Quieto: il nerazzurro vola in Calabria
- 20:38 Inter U23, via con una trasferta caldissima: a Catania ben 7700 abbonamenti rinnovati
- 20:24 Genoa, amichevole da incubo: liguri sconfitti 10-1 dal Bournemouth
- 20:10 Domani il derby a Perth. Nel Milan pronti Nkunku e Loftus-Cheek
- 19:56 Brookfield-Oaktree, che succede con l'Inter? La Francesca chiarisce
- 19:42 Manchester United, nuovo sponsor per il training kit: confronto impietoso con la Serie A
- 19:29 Dall'Arabia - Diaby bloccato... da Salah: la posizione dell'Al Ittihad
- 19:15 Diaby-Inter, due ostacoli: il Bayer e i costi. Pavard resta in uscita
- 19:01 Cagni: "Il Napoli è forte, lotterà con l'Inter per lo Scudetto"
- 18:47 Gautieri e il mercato delle big italiane: "Le rose vanno bene così, ma nelle Coppe..."
- 18:34 Novità per Oaktree: Brookfield diventa proprietario del 100% delle quote
- 18:20 Cadena Ser - Romero, l'Atletico fa sul serio: è lui il preferito di Simeone
- 18:05 Thuram si allena anche in vacanza con la maglia di Ronaldo il Fenomeno
- 17:50 Vasco da Gama su Colidio: presentata un'offerta al River
- 17:35 Compagnoni: "Nico Gonzalez? Serve un quinto vero, l'ideale è Spence"
- 17:20 Inter a Perth, Bisseck: "Grande esperienza, i tifosi sono stati gentilissimi"
- 17:05 Kovacic: "Il City conta su di me, non ho sentito dubbi da parte del club"
- 16:50 City, Maresca: "Sappiamo di aver perso giocatori importanti come Stones"
- 16:35 Marianella: "Inter, il mercato non è ancora partito. Stones? Un'alternativa"
- 16:21 Roma, gelo sul fronte Read: accelerata per Molina