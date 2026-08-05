Primi minuti in campo con l'Inter in questa pre-season per Ange-Yoan Bonny, entrato al 70' del derby di Perth pareggiato 1-1 contro il Milan: "Oggi ho visto una bella prestazione, ci stiamo allenando molto e la squadra ha giocato bene, sono stato molto contento di ricominciare - ha detto l'ivoriano a Inter TV dopo l'1-1 dell'Optus Stadium -. Sicuramente è importante prepararci alla nuova stagione con questo tipo di partite: quello di oggi è stato un bel test, contro un avversario forte che riaffronteremo in campionato".

Che consigli date ai ragazzi che sono in ritiro con voi?

"Sono ragazzi con qualità molto importanti, vogliono dare il massimo e hanno la possibilità di imparare dai giocatori più esperti che abbiamo in squadra per crescere e giocare a questi livelli", ha concluso l'ex attaccante del Parma.