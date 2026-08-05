Entrato in campo dopo l'ora di gioco del derby di Perth tra Inter e Milan, terminato 1-1, Luka Modric si dice soddisfatto per i primi minuti disputati nella pre-season con la maglia dei rossoneri: "È stato bello giocare qualche minuto. Mi sentivo bene, penso sia stata una bella partita e spero che i tifosi si siano divertiti - le parole del croato riportate da Perth Now -. In campo abbiamo fatto molte cose positive e speriamo di poter migliorare ulteriormente. È fantastico essere qui, per la seconda volta in Australia, e per la prima volta a Perth. Finora stiamo facendo bene; ci sono molte idee nuove e dobbiamo adattarci gradualmente, sperando di fare ancora meglio".
Sezione: L'avversario / Data: Mer 05 agosto 2026 alle 17:45
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
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