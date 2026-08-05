Entrato in campo dopo l'ora di gioco del derby di Perth tra Inter e Milan, terminato 1-1, Luka Modric si dice soddisfatto per i primi minuti disputati nella pre-season con la maglia dei rossoneri: "È stato bello giocare qualche minuto. Mi sentivo bene, penso sia stata una bella partita e spero che i tifosi si siano divertiti - le parole del croato riportate da Perth Now -. In campo abbiamo fatto molte cose positive e speriamo di poter migliorare ulteriormente. È fantastico essere qui, per la seconda volta in Australia, e per la prima volta a Perth. Finora stiamo facendo bene; ci sono molte idee nuove e dobbiamo adattarci gradualmente, sperando di fare ancora meglio".