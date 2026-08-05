Petar Sucic, non impiegato da Cristian Chivu nel derby di Perth contro il Milan terminato 1-1, ha lasciato il ritiro nerazzurro perché sta per diventare papà. Il centrocampista croato, che si era appena aggregato al gruppo dopo le vacanze post-Mondiali, ha lasciato l'Optus Stadium per recarsi in aeroporto, da dove è partito per l'Italia per raggiungere la moglie che sta partorendo in queste ore. Lo riporta Sky Sport.