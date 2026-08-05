Il derby a Perth delle ore 13 italiane sarà il primo confronto tra Milan e Inter dopo la scomparsa di Franco Baresi, bandiera rossonera di cui sono stati celebrati ieri i funerali a Milano. Come riporta La Gazzetta dello Sport, in Australia sono in programma diverse iniziative nel pre-partita per ricordare lo storico "6" dei rossoneri.

"Gabbia e compagni avranno il lutto al braccio - sottolinea la rosea -. Nel pre partita sul maxischermo ci sarà la foto di Baresi, mentre sui led a bordo campo apparirà un messaggio a lui dedicato. Una parte dello stadio avrà una coreografia per Franco. Facile immaginare che non mancheranno gli striscioni come quello, con lettere nere su un lenzuolo rosso, esposto ieri durante l'allenamento aperto alla gente al Sam Kerr Football Centre: c'era scritto "6 per sempre capitano". La partita, complici il cerimoniale e gli inni italiano e americano, inizierà con una decina di minuti di ritardo".