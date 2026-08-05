A pochi minuti dalla fine del derby amichevole di Perth tra Milan e Inter, Yann Bisseck è uscito visibilmente malconcio dal campo, a seguito di uno scontro duro con Pervis Estupinan. Il difensore tedesco, che aveva provato invano a rimettersi subito in piedi, ha accusato una forte contusione alla testa. Colpo che non gli ha permesso di partecipare alle attività con i media del post-partita.