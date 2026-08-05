Hakan Calhanoglu ha fatto vedere buoni spunti nella seconda parte del derby di Perth tra Milan e Inter, quando è entrato in campo per disputare i primi minuti della sua pre-season: "Stiamo lavorando molto duramente, siamo tutti un po' stanchi ma l'importante è dare il massimo e mettere benzina nelle gambe - le parole del centrocampista turco dette a caldo nell'intervista a bordocampo -. Dobbiamo guardare avanti, anche la prossima partita (contro la Juve, ndr) sarà dura. Sarà importante iniziare bene il campionato".

Parlando del rigore generoso che nel finale ha permesso ai rossoneri di pareggiare i conti con Christopher Nkunku, Calha non ha voluto polemizzare più di tanto, pur puntualizzando che il fallo di Carlos Augusto fosse inesistente: "Siamo stati sfortunati con il rigore, tutti hanno visto che non c’era. Ma va bene così, l'arbitro l'ha assegnato".

A proposito degli ultimi arrivi e dei nuovi acquisti, Calhanoglu ha concluso: "Alcuni miei compagni devono tornare dopo le vacanze post-Mondiale, compreso Stones: tutti sono i benvenuti".