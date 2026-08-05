Il Bayern Monaco può, di fatto, depennare i nomi di Yann Bisseck e Josko Gvardiol dalla lista dei difensori che sarebbero stati perfetti per rinforzare la difesa di Vincent Kompany, per caratteristiche, in caso di partenza di Min-jae Kim e Hiroki Ito. A dirlo è Lothar Matthaus, dalle colonne di Sky Sport De: "Se Kim e Ito dovessero effettivamente partire, il Bayern avrebbe comunque bisogno di rinforzare la difesa e presumo che abbiano già in mente alcuni giocatori per rimpiazzarli - le parole dell'ex centrocampista nerazzurro -. Forse uno o due sono irraggiungibili. Yann-Aurel Bisseck, ad esempio, ha appena rinnovato il contratto con l'Inter. Penso che sarebbe un giocatore molto interessante in termini di profilo richiesto, così come Josko Gvardiol, che ha anche lui esteso il suo accordo con il City".