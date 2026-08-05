Gli ultimi aggiornamenti di mercato sul fronte Inter vorrebbero i nerazzurri d'accordo con il Tottenham e con Cristian Romero per un'operazione a cui manca solo un ultimo passaggio per essere concretizzata, vale a dire la cessione di Benjamin Pavard. Intanto, Calcio e Finanza si porta avanti e partendo dalle cifre note ipotizza il peso a bilancio che avrebbe il difensore argentino una volta arrivato a Milano.

Romero firmerebbe un contratto quinquennale e il club corrisponderebbe al nazionale albiceleste uno stipendio netto di 5,5 milioni a stagione, che al lordo peserebbero per 10,17 milioni di euro sulle casse nerazzurre. L’accordo con il Tottenham è stato trovato per una cifra fissa di 35 milioni più 5 di bonus per il cartellino, quindi i costi di ammortamento sarebbero pari a a 7 milioni di euro a stagione.

Ergo, se le cifre venissero confermate, l’impatto a bilancio dell’operazione Romero sarebbe pari a 17,7 milioni di euro a stagione, dati dalla somma dello stipendio lordo pari a 10,17 milioni di euro e dell’ammortamento pari a 7 milioni di euro.