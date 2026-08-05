Cambia il regolamento sulle squalifiche nelle Coppe europee dalla stagione 2026-27. La UEFA, infatti, ha deciso di alzare la soglia da tre a quattro cartellini gialli per fermare un giocatore per un turno per somma di gialli rimediati in partite diverse. Poiché i giocatori possono trasferirsi tra club partecipanti a diverse competizioni durante il periodo di registrazione di febbraio, al fine di evitare squilibri, la stessa disposizione, che verrà adottata in Champions League ed Europa League, è stata estesa anche alla Conference League, dove il numero di partite della fase a gironi non è cambiato (sono sempre sei).

"A partire dalla prima partita della fase a gironi, giocatori e dirigenti della squadra vengono squalificati per la successiva partita di competizione dopo quattro cartellini gialli che non hanno comportato un cartellino rosso, nonché dopo eventuali cartellini gialli pari successivi (sesto, ottavo, ecc.)", la nuova regola.