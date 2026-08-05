L'operazione Moussa Diaby si fa sempre più complicata per l'Inter. Il giocatore francese, secondo Tuttosport, resta sul taccuino dei nerazzurri, ma ha un ingaggio da 15 milioni di euro a stagione e va trovata anche un'intesa con l'Al-Ittihad, che non sembra entusiasta delle due possibili contropartite tecniche proposte dai nerazzurri (Pavard e Asllani).

In più, nelle ultime ore si è inserita una rivale importante. "Si tratta del Bayer Leverkusen, squadra dove Diaby ha già giocato, dal 2019 al 2023, collezionando 172 presenze e segnato 49 gol - si legge -. Il ventisettenne sarebbe più che felice di tornare in Bundesliga, anche perché consapevole di essere un titolarissimo e possibile stella nel 4-3-3 dell’allenatore Carles Martinez, che lo schiererebbe nel suo ruolo naturale di esterno d’attacco (e non da quinto nel 3-5-2 interista). Anche in questo caso serve che il calciatore accetti una drastica riduzione dello stipendio attuale, magari anche l’incentivo all’esodo da parte dei sauditi, ma la possibile offerta rossonera, si parla di un quadriennale da 6.5 milioni netti per annata, sarebbe comunque più alta di quanto pianificato dai nerazzurri".