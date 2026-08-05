Attacco diretto e inequivocabile di Luis Figo a Gianni Infantino. L'ex calciatore dell'Inter ha infatti usato parole al veleno contro il presidente della FIFA attraverso un post su X. Il portoghese, nello specifico, è arrivato a chiedere esplicitamente le dimissioni del dirigente svizzero. Di seguito il contenuto del post: "Oggi mi unisco ad altri provenienti da tutto il nostro mondo del calcio e chiedo le dimissioni di Gianni Infantino dalla carica di Presidente FIFA. Infantino ha degradato l'ufficio che aveva promesso di elevare. Ha mentito, ingannato e cercato di trarre vantaggio personale a scapito del gioco che dovrebbe servire. Ha perso il sostegno del suo staff senior, dei suoi consiglieri più stretti, della stragrande maggioranza delle persone che dedicano la loro vita a questo sport e persino, a quanto pare, del vincitore del Premio FIFA per la Pace. È troppo tardi per salvare la sua dignità, ma non è troppo tardi per salvare il calcio. Deve andarsene. Ora. #Infantinout".

Figo al veleno contro il presidente Infantino