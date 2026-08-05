E' il giorno del derby di Milano in amichevole a Perth, gara nella quale Cristian Chivu avrà una volta di più la possibilità di testare i suoi giocatori a diciassette giorni dalla prima di campionato contro il Monza.

C'è attesa anche per rivedere in campo tre giocatori che si sono aggregati da poco al gruppo, dopo le vacanze post-Mondiali. Uno di questi, Bonny, andrà ad allungare un reparto nel quale il tecnico è piuttosto "corto". "Chivu, che ha scambiato sorrisi e battute con il collega rossonero Ruben Amorim alla vigilia della gara, deve fare anche i conti con una squadra non ancora al completo, ma che, rispetto all’ultima amichevole con il Manchester City, dovrebbe riavvicinarsi a una formazione tipo - come si legge su Tuttosport - Davanti, per esempio, c’è da attendersi Ange-Yoan Bonny al fianco di Pio Esposito, mentre in difesa si dovrebbe rivedere Bastoni. A gara in corso, poi, potrebbe essere il turno di Hakan Calhanoglu e Petar Sucic (il terzetto titolare del 3-5-2 dovrebbe essere composto da Barella, Stankovic e Zielinski), reduci dal Mondiale".