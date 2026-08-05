Attualmente in vacanza dopo aver concluso la stagione lo scorso 18 luglio, ultima gara al Mondiale della sua Francia, Marcus Thuram non ha smesso di pensare all'Inter. Dopo aver pubblicato, nella giornata di ieri, i video dei suoi allenamenti con il preparatore personale, oggi l'attaccante ha postato una foto della TV accesa sul derby di Perth tra Inter e Milan, finito 1-1 per effetto dei gol di Federico Dimarco e Christopher Nkunku. Prima di tornare protagonista in campo, insomma, Tikus si accontenta di fare lo spettatore. E c'è chi come Benjamin Pavard che non vede l'ora che rientri in gruppo: "Ti aspettiamo", il messaggio scritto dall'ex giocatore del Bayern Monaco. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 05 agosto 2026 alle 20:00
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.