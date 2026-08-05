Termina in parità il derby di Milano tenutosi all'Optus stadium di Perth davanti a 50 mila spettatori. Squadre ovviamente sperimentali, con molti assenti ambo i lati e con l'obiettivo di Cristian Chivu e Ruben Amorim di toccare con mano i passi avanti attesi dai rispettivi giocatori. Alla fine entrambi gli allenatori possono ritenersi soddisfatti, perché la gara si è sviluppata a fasi alterne con predomini alternati del campo. Il Milan inizia decisamente meglio, Ruben Loftus Cheek è in gran spolvero e attacca centralmente creando i presupposti per situazioni pericolose. L'Inter fa fatica a uscire con il pallone e a trovare gli attaccanti Pio Esposito e Jamal Iddrissou, a volte isolati tra le grinfie di Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic. L'apice della pressione rossonera è il palo clamoroso di Yunus Musah, che con il destro a Josep Martinez battuto manda la sfera contro il montante. Nel finale Lorenzo Torriani deve replicare ai tentativi di Pio Esposito e Piotr Zielinski, arrivati grazie a una crescita della presenza nerazzurra nella metà campo avversaria.

Crescita che prosegue e, anzi, aumenta nella ripresa, quando l'Inter domina il campo e non concede neanche le ripartenze agli avversari. La rete di Federico Dimarco, comoda su assist di Nicolò Barella, arriva al 52' quasi in modo naturale. Dopo un quarto d'ora di sofferenza Amorim cambia volto al Milan, gettando nella mischia i pesi massimi anche se è Matteo Lavelli a sfiorare la rete del raddoppio e a costringere Torriani all'intervento. I rossoneri alzano il baricentro e quando al 70' anche Chivu rivolta la squadra con numerosi cambi provano a sfruttare la fase di adeguamento dei rivali, senza tuttavia creare tormenti a Ivan Provedel, impegnato solo nell'ottima lettura di un assist di Rafa Leao a Gonçalo Ramos. Al minuto 84' è l'arbitro Lachlan Keevers a diventare protagonista, fischiando fallo a Carlos Augusto su Christopher Nkunku in un normalissimo contrasto in area di rigore. Fischio senza logica a ogni latitudine, ma tant'è: il francese dal dischetto pareggia. L'Inter reagisce e serve tutta l'apertura alare di Torriani per negare a Hakan Calhanoglu la rete del secondo vantaggio. Nel finale preoccupazione per Yann Bisseck, che si fa male cadendo dopo una spinta di Pervis Estupinan. Incrociamo le dita. Alla fine il Milan può ritenersi soddisfatto per aver evitato la sconfitta, mentre l'Inter senza quel fischio generoso, per usare un eufemismo, avrebbe concluso con una vittoria nel complesso meritata.

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IL TABELLINO

MILAN-INTER 1-1

Reti: 52' Dimarco, 83' rig. Nkunku

MILAN (3-4-2-1): 96 Torriani; 31 Pavlovic (5 De Winter 62'), 46 Gabbia (42 Terracciano 62'), 23 Tomori (35 Vladimirov 62'); 80 Musah (30 Jashari 62'), 8 Loftus Cheek (10 Leao 62'), 19 Fofana (14 Modric 62'), 33 Bartesaghi (2 Estupinian 46'); 21 Chukwueze (56 Saelemaekers 62'), 70 Cissé (18 Nkunku 46'); 73 Camarda (9 Ramos 62'). A disposizione: 37 Pittarella, 41 Bouyer, 13 Diawara, 28 Comotto. Allenatore: Ruben Amorim.

INTER (3-5-2): 1 Martinez (49 Provedel); 28 Pavard (46 Bovio 76'), 31 Bisseck (48 Mosconi 94'), 95 Bastoni (30 Carlos Augusto 70'); 17 Diouf (11 Luis Henrique 70'), 23 Barella (16 Frattesi 70'), 5 Stankovic (22 Mkhitaryan 46'), 7 Zielinski (20 Calhanoglu 70'), 32 Dimarco (56 Maye 80'); 52 Iddrissou (53 Lavelli 46'), 94 Esposito (14 Bonny 70'). A disposizione: 12 Di Gennaro, 60 Farronato, 8 Sucic, 54 Marello, 58 Topalovic. Allenatore: Cristian Chivu.

Ammoniti: Bisseck 36', Estupinan 92'

Arbitro: Lachlan Keevers.

Assistenti: Ashley Beech.am - Astro Sakalis

Quarto ufficiale: Shane Skinner.

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RIVIVI IL LIVE

94' - Triplice fischio finale, il derby di Milano a Perth finisce 1-1.

93' - Cartellino giallo per Estupinan, che abbatte alle spalle Bisseck. Il tedesco rimane a terra dolorante e viene trasportato fuori. Al suo posto Mosconi.

90' - Assegnati 3 minuti di recupero.

89' - CARLOS AUGUSTO! Sul corner di Calhanoglu il brasiliano anticipa tutti ma manda alto di testa!

88' - CALHANOGLU! Torriani vola per togliere dalla porta il pallone scagliato dalla distanza dal turco!

84' - GOL DEL MILAN, NKUNKU CALCIA BENE E BATTE PROVEDEL.

83' - Rigore per il Milan letteralmente inventato dal signor Keevers. Contatto Carlos Augusto-Nkunku assolutamente lecito, ma l'arbitro assegna il penalty.

80' - Ancora un cambio nell'Inter: esce Dimarco, entra Maye.

76' - Esce Pavard, dentro Bovio.

73' - PROVEDEL! Il portiere capisce le intenzioni di Leao che stava servendo Ramos davanti alla porta!

70' - Anche Chivu ribalta la sua squadra: entrano Calhanoglu, Provedel, Bonny, Carlos Augusto, Frattesi e Luis Henrique.

65' - LAVELLI! Assist di Barella sulla corsa dell'attaccante che incrocia di sinistro e costringe Torriani alla deviazione in corner!

62' - Otto cambi per il Milan: dentro Modric, Ramos, Leao, De Winter, Saelemaekers, Jashari, Vladimorov e Terracciano

60' - Ancora una grande azione nerazzurra, con Esposito che serve Dimarco sul cui cross Torriani interviene in modo difficoltoso!

58' - MKHITARYAN! Grande verticalizzazione di Zielinski che lancia Diouf, pallone in area e l'armeno con il sinistro manda fuori di poco!

57' - DIMARCO! Ancora ispirato da Barella, manda altissimo con il destro dal cuore dell'area!

56' - NKUNKU! Il francese calcia da fuori area ma trova Martinez pronto alla parata a terra!

IL GOL: Ottimo lavoro di Lavelli che apre a Barella, pallone dentro dove l'esterno taglia e segna con il destro da pochi passi!

52' - GOOOOL! DIMARCO PORTA IN VANTAGGIO L'INTER!

14.17 - Inizia il secondo tempo: Lavelli e Mkhitaryan per Iddrissou e Stankovic. Estupinan e Nkunku per Bartesaghi e Cissé.

Primo tempo non certo spettacolare tra Milan e Inter davanti ai 50 mila spettatori dell'Oputus Stadium di Perth. La pesantezza nelle gambe di molti degli interpreti si è vista, così come la mancanza di oliaggio nei meccanismi tattici, ancora in fase di lavorazione. Sono i rossoneri a fare la partita in avvio, infoltendo la mediana e negando la profondità ai nerazzurri. Bene Ruben Loftus Cheek, che svetta e con le sue progressioni crea pericoli per la difesa avversaria, guidata comunque bene da Yann Bisseck. La più ghiotta opportunità capita sul destro di Yonus Musah, che colpisce il palo a Josep Martinez battuto. Con il trascorrere dei minuti l'Inter cresce e prende campo, pur trovando poco spazio tra le maglie rossonere. Pio Esposito e Piotr Zielinski, nel finale, impegnano relativamente Lorenzo Torriani prima del duplice fischio.

46' - Duplice fischio finale del signor Keevers, squadre negli spogliatoi.

45' - Assegnato un minuto di recupero.

44' - ZIELINSKI! Ancora su ispirazione di Bastoni, il polacco calcia di esterno al volo ma lo fa troppo debolmente: parata a terra di Torriani.

43' - ESPOSITO! Sul lancio di Bastoni la punta si allunga e devia verso la porta: facile presa per Torriani.

37' - TOMORI! Sulla punizione di Bartesaghi, il difensore arriva di testa ma manda fuori.

36' - Cartellino giallo per Bisseck che stende Chukweze arrivando in ritardo sull'avversario.

31' - Come Barella prima, anche Zielinski ci prova dalla distanza (col sinistro): pallone altissimo.

26' - FOFANA! Buona azione del Milan che manda al tiro il francese da fuori area: pallone centrale, para Martinez.

25' - Sugli sviluppi del corner ci prova Barella dalla distanza, pallone decisamente fuori bersaglio.

24' - Bel cross di Diouf sul secondo palo e Tomori salva in corner!

18' - MUSAH! Palo pieno del centrocampista che calcia sul secondo palo dopo l'assist di Loftus Cheek e colpisce il legno a Martinez fermo!

15' - Buona chiusura di Zielinski su Loftus Cheeck che evita un'azione pericolosissima.

12' - Occasione Milan! Chukwueze pennella sul secondo palo ma né Camarda né Bartesaghi riescono a colpire!

11' - Cross di Dimarco, colpo di testa di Esposito con pallone che si alza e va lentamente oltre la traversa.

8' - CISSE! Loftus Cheek attacca e serve l'esterno, che calcia debolmente e fuori sulla chiusura di Diouf.

7' - Problemi per Bisseck, gioco interrotto. Il tedesco torna in campo zoppicando.

13.13 - Calcio d'inizio: primo pallone nerazzurro. Partiti!

13.10 - Minuto di raccoglimento in memoria di Franco Baresi.

13.08 - Lo spettacolo si chiude con l'inno nazionale australiano.

13.06 - Parte l'inno nazionale italiano.

13.03 - Momento dedicato alle danze maori.

13.01 - Le due squadre entrano in campo di fronte a 50 mila spettatori. Rossoneri tutti con la maglia numero 6 per onorare la memoria di Franco Baresi.

12.57 - Il 'Nessun dorma' di Puccini introduce l'inizio della partita all'Optus Stadium, con un bellissimo gioco di luci e fuochi d'artificio.